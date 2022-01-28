Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост цен на газ в США побил исторический рекорд

Фьючерсы на газ в США взлетели в цене на 72 процента на торгах 27 января

Фото: Jim West / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Фьючерсы на газ в США резко взлетели в цене на торгах Нью-Йоркской товарной биржи 27 января, скачок в 72 процента по февральскому контракту побил рекорд за всю историю, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя CME Group, владеющей биржей.

Волатильность цен на газ отмечается в последние недели на фоне попыток рынка оценить потенциальное влияние холодной погоды, и обещание более серьезного снижения температур привело к тому, что стоимость фьючерсов резко возросла. Трейдеры, которые ошибочно рассчитывали на более низкие цены, стали закрывать короткие позиции, приобретая более дорогие контракты, чтобы ограничить убытки.

Такая ситуация называется шорт-сквиз, и, по мнению директора по данным Кэмпбэлла Фолкнера, другого объяснения быть не может. «Даже если бы на нас надвигался колоссальный циклон, цены бы так не выросли», — объяснил он. В течение дня февральские фьючерсы торговались по цене ниже 4,5 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU), что соответствует примерно 161 доллару за тысячу кубометров, а к концу торгов цена взлетела выше 7 долларов (около 251 доллара). По итогам торгов она скорректировалась, закрывшись на уровне в 6,3 доллара за MMBTU.

Мартовские фьючерсы 27 января выросли в цене не так резко, на пике — примерно на 10 процентов, 28 января они дорожают примерно на 9 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Зеленский потребовал от России доказательств ненападения
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в соседских чатах
Дело сына бывшего губернатора Иркутской области направлено в суд
Фигуристка Медведева оценила выход теннисиста Медведева в финал Australian Open
Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу
Зеленский сравнил мощь ВСУ и армий НАТО
Назван опасный для человечества предмет в доме
В России предложили отменить тестирование на коронавирус для участников ОИ-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter