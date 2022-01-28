Рост цен на газ в США побил исторический рекорд

Фьючерсы на газ в США резко взлетели в цене на торгах Нью-Йоркской товарной биржи 27 января, скачок в 72 процента по февральскому контракту побил рекорд за всю историю, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя CME Group, владеющей биржей.

Волатильность цен на газ отмечается в последние недели на фоне попыток рынка оценить потенциальное влияние холодной погоды, и обещание более серьезного снижения температур привело к тому, что стоимость фьючерсов резко возросла. Трейдеры, которые ошибочно рассчитывали на более низкие цены, стали закрывать короткие позиции, приобретая более дорогие контракты, чтобы ограничить убытки.

Такая ситуация называется шорт-сквиз, и, по мнению директора по данным Кэмпбэлла Фолкнера, другого объяснения быть не может. «Даже если бы на нас надвигался колоссальный циклон, цены бы так не выросли», — объяснил он. В течение дня февральские фьючерсы торговались по цене ниже 4,5 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU), что соответствует примерно 161 доллару за тысячу кубометров, а к концу торгов цена взлетела выше 7 долларов (около 251 доллара). По итогам торгов она скорректировалась, закрывшись на уровне в 6,3 доллара за MMBTU.

Мартовские фьючерсы 27 января выросли в цене не так резко, на пике — примерно на 10 процентов, 28 января они дорожают примерно на 9 процентов.