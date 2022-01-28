Российский суд назвал место отбывания наказания для осужденного трансгендера

В Воронеже начальник следственного изолятора обратился в суд с просьбой разъяснить, в какую колонию ему следует направить осужденного трансгендера. Решение суда появилось на официальном сайте.

Суд разъяснил, что заключенный должен отбывать наказание в колонии для женщин.

Ранее трансгендера приговорили к трем годам колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В документе судья обратил внимание на то, что приговор россиянину вынесли как лицу мужского пола, соответственно, отбывать наказание ему пришлось бы в колонии с мужчинами.

Однако суд также установил, что ранее заключенный был женщиной, а затем сменил пол и получил новые документы.

В рамках гражданского судопроизводства суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение врачебной комиссии, выдавшей россиянину справку об изменении пола, и заключение ЗАГСа, который внес во все записи данные об изменении пола, фамилии, имени и отчества россиянина.

На этом основании россиянин будет отбывать наказание по правилам для женщин.