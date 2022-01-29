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Британский учитель размещал фото детей на российском сайте для педофилов

Британец, размещавший фото детей на сайте для педофилов, стал преподавателем университета

Фото: Unsplash

Бывший школьный учитель из Великобритании Стивен Биркетт (Steven Birkett), размещавший фото детей на российском сайте, используемом педофилами, стал преподавателем в британском университете, рассказывает The Tab.

Биркетт был пожизненно отстранен от преподавательской практики в школах в 2018 году. Тогда стало известно, что он минимум дважды выкладывал снимки учеников в школьной форме без разрешения. Он брал их со страниц детей в Facebook. Фотографии не имели сексуального подтекста, однако учитель знал о том, что сайт, куда он выкладывал фото, используется педофилами. Биркетт признался в этом.

Сейчас сообщается, что сайт, где учитель выкладывал снимки, был российским. А также стало известно, что, несмотря на запрет, Биркетт с 2019 года работает на историческом факультете Ланкастерского университета. В вузе это подтвердили, добавив, что удовлетворены отсутствием проблем с ним при обучении студентов. «Стивен Биркетт работает ассистентом преподавателя в рамках своей докторской диссертации. Его назначение было полностью согласовано с Министерством образования и генеральным педагогическим советом», — отметили в университете.

The Tab приводит мнение одного из студентов, который сказал, что шокирован тем, что университет сознательно позволяет человеку, которому не разрешено учить детей, представлять их вуз, и назвал это позором.

Издание добавляет, что сам Биркетт не ответил на их просьбу о комментарии.

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Антон Похиляк
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