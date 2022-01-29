Суд вернул иск россиянина из-за неисполнения его мечты Дедом Морозом

Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск 23-летнему россиянину Игорю Мирзоеву, который обвинил АО «Дед Мороз» в неисполнении его мечты. Об этом сообщает Znak со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

По информации ведомства, истец так и не оплатил госпошлину 300 рублей, а также не приложил документы о том, что копия иска направлена ответчику. В суде отметили, что Мирзоев может подать иск повторно.

«На определение может быть подана частная жалоба в Вологодский областной суд через Великоустюгский районный суд в течение 15 дней», — уточнили там.

О том, что россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, сообщалось 22 декабря. По словам истца, волшебник не выполняет взятые на себя обязательства, а за ним стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян». «Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты», — написал в своем иске Мирзоев.