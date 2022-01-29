Перечислены вступающие в силу в феврале в России законы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин перечислил восемь новых социально значимых законов, которые вступят в силу с 1 февраля 2022 года в России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале в субботу, 29 января.

Со следующего месяца страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 процента.

Также вступит в силу закон о защите прожиточного минимума. Согласно нему, на равные прожиточному минимуму трудоспособного населения зарплату и доходы не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Помимо этого, с 1 февраля начнут штрафовать за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.

Еще один вступающий в силу закон — о защите граждан при покупке недвижимости. Он обяжет россиян предоставлять в Росреестр сведения о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Также изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям Паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Еще в феврале вступит в силу закон о пожизненном лишении свободы педофилов, и появятся штрафы за немаркированные алкоголь и табак. Для юридических лиц сумма вырастет до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в следующем месяце проиндексируют на 8,4 процента материнский капитал. При рождении первого ребенка можно будет получить 524,5 тысячи рублей.