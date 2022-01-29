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В работе Instagram произошел сбой

Downdetector: пользователи Instagram из США, Британии, России и Украины сообщили о сбое

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Канады, России и Украины.

По данным Downdetector, большинство пользователей (61 процент) жалуются на работу веб-сайта, еще 27 процентов столкнулись с проблемами в приложении. Кроме того, у 11 процентов возникли проблемы со входом в учетные записи.

23 января более половины американских пользователей платформы TikTok сообщили о неполадках в работе приложения. Выяснилось, что проблемы с функционированием социальной сети начались в субботу, 22 января, в США.

Марина Совина
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