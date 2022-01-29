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Девятилетней студентке МГУ предложили вернуться в школу

Профессор Александров предложил девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу

Кадр: Первый канал

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров предложил девятилетней студентке психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Алисе Тепляковой вернуться в школу. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Александров считает, что девочке рано учиться в высшем учебном заведении, так как через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, не связанные с психологией. «В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — сказал он.

По его мнению, обучение в школе поможет девочке освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Также у нее появится большая самостоятельность в поведении, сказал профессор.

«Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. <…> Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни», — добавил Александров.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ стало известно летом 2021 года. Ее отец Евгений рассказывал, что девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов, и заявлял о планах Алисы досрочно завершить учебу в вузе. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов назвал происходящее с девочкой «опасным экспериментом» и призвал приостановить ее обучение.

Марина Совина
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