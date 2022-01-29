Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США мост обрушился за несколько часов до приезда Байдена

В американском Питтсбурге мост обрушился за несколько часов до приезда президента Байдена

Фото: Pittsburgh Public Safety / twitter

В американском Питтсбурге мост обрушился на газопровод за несколько часов до приезда в город президента США Джо Байдена и членов его администрации. Об этом сообщается на странице службы общественной безопасности в Twitter.

«Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия.... В районе сильно пахнет газом... Поврежден газопровод», говорится в сообщении.

Уточняется, что президент с администрацией планировали посетить в Питтсбурге научно-исследовательский центр Mill 19.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента оперативно проинформировали об аварии, а сотрудники администрации находятся в контакте с местными властями в попытках установить причины обрушения моста.

Ранее в январе почти три тысячи авиарейсов отменены в США из-за обрушившейся на Восточное побережье снежной бури. В районах, затронутых снегопадом, проживают около 74 миллионов человек. «Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные», — говорится в сообщении канала.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России
В США мост обрушился за несколько часов до приезда Байдена
Звезда «Аквамена» появится в новом «Форсаже»
США задумали ослабить санкциями промышленный потенциал России
Винокур вслед за Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии
Стая собак напала на подростка в российском регионе
Депутат Рады захотел «подарить» США несуществующий российский регион
Четыре ребенка погибли при пожаре в российском городе
Российская синхронистка ответила на вопрос об увеличении груди
Российский врач перечислил первые действия при симптомах омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter