Экономист напомнила россиянам о росте выплат и пособий

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина напомнила россиянам об увеличении некоторых категорий выплат в текущем году. Ее слова передает агенство «Прайм».

Так, с 1 февраля увеличится пособие при рождении ребенка: если в 2021 году оно составляло 18 886 рублей, то с 1 февраля – уже 19 981. Выплата положена всем российским семьям, независимо от уровня дохода. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них, при этом не имеет значения, кем работают родители и работают ли вообще.

Размеры декретных выплат и пособий также вырастут с 1 февраля: максимум «декретных» поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7 493 рублей, максимум – 31 282 рублей за счет роста прожиточного минимума в России.

Пособия также будут положены женам и детям призывников: в первом случае беременная женщина сможет получить единовременно 32 420 рублей, а в случае, если это мать или опекун ребенка – 13 895 рублей. Единовременная выплата при усыновлении детей также вырастет и сможет достигать 156 429 рублей, если ребенок старше 7 лет или у него есть ограничения по здоровью.

Пересмотр размера выплат в сторону увеличения российские власти начали на фоне рекордного за последние годы роста цен. Социальные пенсии для неработающих пенсионеров должны были вырасти на 5,9 процента, но после утверждения поправок в бюджет они вырастут на 8,6 процента, причем уже с 1 января.