В Германии усомнились в возможности отказаться от газа из России

Глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм усомнился, что у Германии есть возможность быстро отказаться от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью медиагруппе Funke Русвурм заметил, что более 50 процентов потребностей Германии в газе покрывают поставки из России, которые, по его словам, всегда были надежными и выгодными. «Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», — считает он.

Эскалация ситуации вокруг Украины вызывает у Русвурма озабоченность. «Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными, — заявил он. — Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию».

Русвурм полагает, что газ будет необходим Германии во время перехода к возобновляемым источникам энергии. «Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер, — объяснил он. — Для этого как переходная технология нужен газ».

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартина Пайна, власти Германии не смогут быстро найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок. Того же мнения придерживается специалист Института немецкой экономики в Кельне Хубертус Бардт.