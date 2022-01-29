Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии усомнились в возможности отказаться от газа из России

Глава Германского промышленного союза: быстро отказаться от российского газа будет нелегко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм усомнился, что у Германии есть возможность быстро отказаться от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью медиагруппе Funke Русвурм заметил, что более 50 процентов потребностей Германии в газе покрывают поставки из России, которые, по его словам, всегда были надежными и выгодными. «Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», — считает он.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Бесконечная энергия. Ради спасения Земли человечество отказывается от нефти и газа. Чем Россия может их заменить?
Бесконечная энергия.Ради спасения Земли человечество отказывается от нефти и газа. Чем Россия может их заменить?
16 ноября
Позеленели до жадности. Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
Позеленели до жадности.Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
29 декабря

Эскалация ситуации вокруг Украины вызывает у Русвурма озабоченность. «Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными, — заявил он. — Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию».

Русвурм полагает, что газ будет необходим Германии во время перехода к возобновляемым источникам энергии. «Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер, — объяснил он. — Для этого как переходная технология нужен газ».

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартина Пайна, власти Германии не смогут быстро найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок. Того же мнения придерживается специалист Института немецкой экономики в Кельне Хубертус Бардт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Назван необычный симптом омикрона
Британский учитель размещал фото детей на российском сайте для педофилов
Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против двух европейских стран
Эрдоган отправил в отставку главу агентства статистики из-за данных по инфляции
Смерч на российском курорте попал на видео
В Германии усомнились в возможности отказаться от газа из России
Названа дата боя Нового Хабиба
В США назвали худший в мировой истории танк
Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал
Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter