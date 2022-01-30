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Российский директор украл из фирмы криптовалюту на 82 миллиона рублей

Россиянин перевел на сторонние счета 82 миллиона рублей из криптовалютной фирмы

Фото: Shutterstock

Директор московского филиала британской криптовалютной компании Point and Pay украл у нее 82 миллиона рублей и уволился, сообщает Telegram-канал SHOT.

25-летний молодой человек управлял активами фирмы и потоками криптовалют. В октябре 2021 года он уволился.

Позднее руководство обнаружило, что на протяжении года своей работы он переводил разную криптовалюту со счетов компании на сторонние. Сумма составила 82,2 миллиона рублей. В этом ему помогал брат, также работавший в Point and Pay директором по маркетингу. Деньги обналичивались другими помощниками в России и на Украине.

Отмечается, что бывший директор зарабатывал на компании даже после ухода — он не предоставил коллегам доступ к нескольким группам в соцсетях фирмы, и ему продолжала приходить прибыль от рекламодателей.

Адвокаты компании обратились в полицию. Россиянина пока что ищут.

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Антон Похиляк
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