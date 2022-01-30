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В центре российского города устроили стрельбу и ранили мужчину

Мужчина устроил стрельбу в центре Черкесска, предполагают, что это кровная месть

Двое родственников устроили стрельбу, предположительно, из кровной мести на людной улице Черкесска. Кадры с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, стрелял 27-летний Темирлан Касаев. На кадрах с места событий можно увидеть, что он одет в светлый костюм и вооружен. Мужчина вышел из припаркованной неподалеку машины и выстрелил в двоих мужчин, проходивших мимо. SHOT утверждает, что пострадал 34-летний Азамат Каджаков.

Отмечается, что он госпитализирован в одной из больниц Карачаево-Черкессии с огнестрельными ранениями ног. Стрелявшего и его брата — 22-летнего Таулана Касаева — ищут уже сутки, в республике объявлен план «перехват».

Виктория Кондратьева
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