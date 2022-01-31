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В Москве задержали организатора ячейки запрещенного религиозного движения

ТАСС: организатор ячейки запрещенного в России религиозного движения задержан в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве задержан организатор ячейки запрещенного в России религиозного движения «Таблиги Джамаат». Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Кристину Булыгину.

По данным агентства, Следственный комитет России (СКР) уже предъявил обвинение задержанному Казбеку Хуранову и просит суд о его аресте. Хуранов обвиняется по части 1 статьи 205.4 («Создание террористического сообщества»), статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») и статье 205.2 («Пропаганда терроризма») УК РФ.

13 апреля 2021 года сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ивановской области сторонника «Таблиги Джамаат». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремисткой организации») УК РФ. Экстремист принимал участие в религиозных обрядах организации и занимался пропагандой ее идеологии.

Владимир Шарапов
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