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Адвоката и бывшего следователя осудили за мошенничество с уголовным делом

В Оренбурге адвокат и экс-сотрудник СКР приговорены к лишению свободы за мошенничество

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Оренбурге адвокат и бывший сотрудник Следственного комитета России (СКР) получили приговоры за мошенничество с уголовным делом — они осуждены на различные сроки реального лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно данным суда, экс-сотрудник СКР Евгений Карякин и адвокат Роман Василенок обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него. Обладали ли в действительности они такими связями или нет — неизвестно, так как их задержали. Довести до конца свою схему фигуранты не успели.

В итоге суд дал 3 года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей Василенку, Карякину — 2 года и 10 месяцев колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.

Оба россиянина известны в узких кругах — Василенок руководил коллегией адвокатов «Рим», которая была зарегистрирована в 2009 году. Евгений Карякин на момент преступления был бизнесменом, но до этого возглавлял следственный отдел по Южному административному округу Оренбурга.

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Леонид Микуляк
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