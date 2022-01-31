В колонии скончался осужденный за пожар в казанском ТЦ «Адмирал»

В Татарстане в колонии скончался осужденный по делу о пожаре с 19 погибшими в ТЦ «Адмирал» в 2015 году бывший заместитель директора компании-арендатора Гюльгусейн Наджафов. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, предварительной причиной смерти осужденного назвали проблемы со здоровьем. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Умерший заключенный отбывал наказание в одной из колоний на территории Республики Татарстан.

Пожар в казанском ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, площадь возгорания составила 4000 квадратных метров, общая площадь обрушения здания торгового центра — 12 тысяч квадратных метров. Погибли 19 человек, более 60 пострадали.

По данным Следственного комитета России (СКР), причиной пожара стало то, что «здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности».