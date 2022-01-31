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Российский инкассатор получил срок за хищение 39 миллионов рублей

В Крыму инкассатор получил четыре года за украденные 39 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму к четырем годам и двум месяцам колонии приговорили водителя инкассаторской машины, подозреваемого в хищении 39 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС.

Как установил суд, в ночь на 1 сентября 2020 года инкассаторский автомобиль прибыл на заправку. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил водителя и машину на прежнем месте. Позже на территории заброшенного сада полицейские нашли оставленный автомобиль. Упаковки для перевозки денег были вскрыты. Общий ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Позже злоумышленник был задержан на территории города Керчь, где у него изъяли часть денег. Остальные наличные позже отыскали у его сообщницы, которой мужчина отдал добычу на хранение. В отношении россиянина и его подельницы завели уголовные дела о хищении вверенного имущества в особо крупном размере.

Девушка отделалась тремя годами условно с трехлетним испытательным сроком.

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Владимир Седов
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