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«Аллея кошмаров» обошла нового «Человека-паука» по кассовым сборам в России

Фильм «Аллея кошмаров» дель Торо собрал 61,5 миллиона рублей в кинопрокате РФ за выходные

Фото: кадр из к/ф «Аллея кошмаров»

Триллер «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо собрал за выходные 61,5 миллиона рублей в кинопрокате в России. Предварительную статистику кассовых сборов в РФ за период с 27 по 30 января публикует портал kinobusiness.com.

Фильм дель Торо за уикенд обошел нового «Человека-паука» (39 миллионов рублей) и боевик «King’s Man: начало» (44,3 миллиона рублей).

«Аллея кошмаров» вышла в российский прокат 20 января. По сюжету картины амбициозный мошенник Стэн Карлайл в исполнении Брэдли Купера объединяется с женщиной-психиатром (Кейт Бланшетт), чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Ранее Брэдли Купер вспомнил, как ему пришлось провести шесть часов, лежа голым в ванной на съемках «Аллеи кошмаров». По его словам, сцена попала в итоговый монтаж ленты. 47-летний артист заявил, что сильно нервничал из-за съемок, ради которых ему пришлось раздеться, поскольку раньше ему не приходилась сниматься полностью обнаженным.

Марина Совина
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