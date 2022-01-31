«Аллея кошмаров» обошла нового «Человека-паука» по кассовым сборам в России

Триллер «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо собрал за выходные 61,5 миллиона рублей в кинопрокате в России. Предварительную статистику кассовых сборов в РФ за период с 27 по 30 января публикует портал kinobusiness.com.

Фильм дель Торо за уикенд обошел нового «Человека-паука» (39 миллионов рублей) и боевик «King’s Man: начало» (44,3 миллиона рублей).

«Аллея кошмаров» вышла в российский прокат 20 января. По сюжету картины амбициозный мошенник Стэн Карлайл в исполнении Брэдли Купера объединяется с женщиной-психиатром (Кейт Бланшетт), чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Ранее Брэдли Купер вспомнил, как ему пришлось провести шесть часов, лежа голым в ванной на съемках «Аллеи кошмаров». По его словам, сцена попала в итоговый монтаж ленты. 47-летний артист заявил, что сильно нервничал из-за съемок, ради которых ему пришлось раздеться, поскольку раньше ему не приходилась сниматься полностью обнаженным.