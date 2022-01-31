Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Киев в подготовке постановочных репортажей о нападении России. Заявление опубликовано в понедельник, 31 января, на сайте милиции.

Как утверждают в Луганске, украинские спецслужбы при поддержке западных коллег готовят информационную кампанию с кодовым названием «Crushing sword» («Сокрушительный меч»).

«На первом этапе информационной кампании, с началом агрессии со стороны Вооруженный сил Украины, запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и РФ», — заявили в ЛНР.

Далее планируется продемонстрировать «успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии народных республик», а также во время наступления на Донбасс. При этом гибель мирных жителей будет представлена как уничтожение террористов, утверждают в ЛНР.

«На третьем этапе украинские СМИ будут публиковать постановочные кадры, якобы демонстрирующие успешные действия украинской армии по продвижению вглубь нашей республики», — заявили в Народной милиции. — Специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об "ужасах войны" и просить "освободить их от российского гнета"».

По данным ЛНР, подготовкой сюжетов уже занимаются журналисты телеканалов ICTV, «Украина» и «1+1».

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных намерений.