Российский полицейский пойдет под суд за свадьбу в локдаун и хищение тушенки

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя начальника отдела МВД по Черепановскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Российский полицейский пойдет под суд за превышение должностных полномочий и мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2020 году во время локдауна, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, обвиняемый разрешил владельцу кафе в городе Черепаново предоставить помещение для празднования свадьбы. По его приказу был отозван наряд полиции, выехавший к кафе по вызову местных жителей. Также замглавы отдела полиции распорядился отказать в возбуждении административного дела за нарушение противоэпидемических мер.

Кроме того, частная компания по просьбе обвиняемого выделила партию мясных консервов для личного состава, командированного на Северный Кавказ. Однако все полученные 90 банок тушенки полицейский похитил. Еще он по просьбе знакомого приказал подчиненному сотруднику ДПС не составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении водителя грузовика, наделенного правом управления только легковым автомобилем. Помимо того, полицейский отказал в возбуждении уголовного дела о побоях и хулиганстве со стрельбой из охотничьего карабина.

Фигурант дела полностью признал вину во вмененных ему преступлениях.