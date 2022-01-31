Проценко объяснил отличие омикрона от других штаммов

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI сообщил, что омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии.

«И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», — подчеркнул он.

Среди особенностей новой волны пандемии врач отметил повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость.

Проценко также предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет с ожирением или патологиями.

Специалист добавил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено. Он призвал россиян «не расслабляться», так как помимо омикрон-штамма, все еще циркулирует и вариант дельта.

