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Проценко объяснил отличие омикрона от других штаммов

Проценко: омикрон-штамм отличается от других вариантов более быстрым течением болезни
Денис Проценко

Денис Проценко . Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI сообщил, что омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии.

«И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», — подчеркнул он.

Среди особенностей новой волны пандемии врач отметил повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость.

Проценко также предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет с ожирением или патологиями.

Специалист добавил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено. Он призвал россиян «не расслабляться», так как помимо омикрон-штамма, все еще циркулирует и вариант дельта.

Марина Совина
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