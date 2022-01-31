Мужчина голыми руками спас щенка от душившего его питона и попал на видео

Житель австралийского города Мельбурн во время отпуска на глазах у детей голыми руками спас щенка из смертельной хватки питона. Змея попала на видео, на которое обратило внимание издание News.com.au.

Стюарт Брейзер пил холодное пиво возле дома, который он арендовал на Airbnb во время отпуска. Мужчина услышал визг и душераздирающие крики в саду у соседей.

В это время змееловы города Саншайн-Кост получили отчаянный звонок от женщины, которая заявила, что их щенка по кличке Панда душит ромбический питон длиной два с половиной метра. «Специалист точно не успел бы добраться до места происшествия вовремя, и мне пришлось по телефону объяснять ей и ее соседу, как по возможности быстро и безопасно снять змею с собаки», — сказал представитель службы.

Брейзер побежал к забору и сумел перепрыгнуть через него, хотя несколько раз поскользнулся. Когда он приземлился с другой стороны и увидел, что происходит, он был в шоке. Австралиец схватил змею, которая успела вцепиться в голову щенка, и сжал ее. «Змея обвилась вокруг шеи и задних лап щенка и буквально сдавливала его. Собака отчаянно визжала. Была видна только часть живота собаки, вокруг которой обвился питон. Я думал, что Панда погибнет», — позже признался он.

Мужчина схватил рептилию за хвост, и она повернула к нему голову и зашипела. «Я боролся со змеей и кричал теще, чтобы она поставила пиво в холодильник, потому что оно явно понадобится мне после. Это было ужасно», — отметил Блейзер. До прибытия змеелова он сумел поместить удава в наволочку. На видеозаписи виден момент, как две испуганные маленькие девочки смотрят на огромного питона.

«Он проделал отличную работу. Змея не пострадала, а собака отделалась несколькими небольшими порезами и ранами», — сказал приехавший на место происшествия змеелов. Специалист увез змею подальше от дома и выпустил в дикой природе. «Пожалуйста, не надо ненавидеть змей за это. Они просто ищут еду. Такие происшествия случаются. Не так уж часто, но такое бывает», — заключил змеелов.

Ранее сообщалось, что охранник в курортном городе Баллито, ЮАР, при помощи палки спас патрульную собаку и прогнал напавшего на нее крокодила. В результате произошедшего ни охранник, ни собака не пострадали.