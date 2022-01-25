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Охранник палкой прогнал крокодила и спас патрульную собаку

Охранник на стройке спас собаку от напавшего на нее крокодила

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Охранник в курортном городе Баллито, ЮАР, при помощи палки спас патрульную собаку и прогнал напавшего на нее крокодила. Об этом сообщает The South African.

Крокодил пробрался на стройку, где увидел охранника и его патрульную собаку. Рептилия предположила, что это будет легкая добыча.

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8 ноября

Сначала крокодил напал на собаку. Он схватил зубами животное и попытался утащить его. Но молниеносная реакция офицера отряда быстрого реагирования помогла спасти собаку.

Мужчина схватил палку, встал перед крокодилом и прогнал его. Рептилия поняла, что силы неравны, и неохотно вернулась к реке.

В результате произошедшего ни охранник, ни собака не пострадали. Только после того, как крокодил скрылся, на место прибыло подкрепление.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина получил травмы в результате нападения крокодила во время сбора моллюсков на берегу реки Силабукан в Малайзии. Друзья бросились на помощь и сумели отбить его у рептилии.

Алиса Дмитриева
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