Охранник палкой прогнал крокодила и спас патрульную собаку

Охранник в курортном городе Баллито, ЮАР, при помощи палки спас патрульную собаку и прогнал напавшего на нее крокодила. Об этом сообщает The South African.

Крокодил пробрался на стройку, где увидел охранника и его патрульную собаку. Рептилия предположила, что это будет легкая добыча.

Сначала крокодил напал на собаку. Он схватил зубами животное и попытался утащить его. Но молниеносная реакция офицера отряда быстрого реагирования помогла спасти собаку.

Мужчина схватил палку, встал перед крокодилом и прогнал его. Рептилия поняла, что силы неравны, и неохотно вернулась к реке.

В результате произошедшего ни охранник, ни собака не пострадали. Только после того, как крокодил скрылся, на место прибыло подкрепление.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина получил травмы в результате нападения крокодила во время сбора моллюсков на берегу реки Силабукан в Малайзии. Друзья бросились на помощь и сумели отбить его у рептилии.