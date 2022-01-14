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Друзья отбили у крокодила собиравшего моллюсков пенсионера

Daily Express: крокодил набросился на собиравшего моллюсков у реки пожилого мужчину

Фото: Matthew Essman / Unsplash

Пожилой мужчина получил травмы в результате нападения крокодила во время сбора моллюсков на берегу реки Силабукан в Малайзии. Об этом сообщает Daily Express.

Вечером 70-летний мужчина прогуливался по берегу реки вместе с женой и пятью приятелями. Группа собирала моллюсков. Неожиданно на пенсионера набросился крокодил, укусил его за ноги и потащил в воду. Друзья бросились на помощь и сумели отбить его у рептилии.

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«Быстрая реакция его друзей, которые начали бить рептилию по голове и глазам, спасла мужчину. Пенсионер получил травмы ноги, правой руки и живота», — рассказал начальник окружной полиции Рохан Шах Ахмад.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейский призвал местных жителей быть осторожными во время прогулок вдоль реки, так как на них могут напасть крокодилы.

Ранее сообщалось, что житель города Кариба в зимбабвийской провинции Западный Машоналенд попал в больницу после того, как голыми руками отбился от трех напавших на него крокодилов и убил одного из них. Крокодилы напали на мужчину, когда он искал червей для рыбалки на берегу озера.

Алиса Дмитриева
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