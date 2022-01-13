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Мужчина голыми руками отбился от трех крокодилов и убил одного из них

Рыбак отбился от трех напавших на него крокодилов

Фото: Marko König / Globallookpress.com

Житель города Кариба в зимбабвийской провинции Западный Машоналенд попал в больницу после того, как голыми руками отбился от трех напавших на него крокодилов и убил одного из них. Об этом сообщает Pindula.

Утром Александр Чимедза искал червей для рыбалки на берегу озера Кариба, и на него напали крокодилы. Мужчина сумел вставить руку в пасть одному из них, в результате чего рептилия скончалась.

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Пострадавшего госпитализировали с ранами на бедрах, переломом руки и пальцев. 23-летняя жена зимбабвийца Примроз Мадуфу рассказала, что ее муж сумел голыми руками отбиться от всех напавших на него рептилий. Женщина узнала о произошедшем только после того, как рыбака доставили в больницу.

Врачи осуществляют пациенту пересадку кожи. Лечение проходит успешно.

Ранее сообщалось, что жительница города Калабасас, Лос-Анджелес, Калифорния, спасла пятилетнего сына от пумы. Представитель службы охраны рыболовства и дикой природы рассказал, что женщине удалось отбить ребенка голыми руками.

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Алиса Дмитриева
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