Мать голыми руками поборола напавшую на ребенка пуму

Жительница Калифорнии голыми руками отбила сына от напавшей на него пумы

Жительница города Калабасас, Лос-Анджелес, Калифорния, спасла пятилетнего сына от пумы. Об этом сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Представитель службы охраны рыболовства и дикой природы Патрик Фой рассказал, что женщине удалось отбить ребенка голыми руками. «Эта мать — абсолютный герой», — добавил он.

Инцидент произошел, когда мальчик играл у дома. Внезапно на него напала пума, дикому животному удалось протащить ребенка на расстояние около 40 метров. На крики пострадавшего прибежала мать и отбила его у пумы.

Ребенка доставили в больницу с ранениями головы, шеи и верхней части туловища.

По данным телеканала, о нападениях пумы в этом районе не сообщалось свыше 20 лет.