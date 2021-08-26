Леопард напал на модель во время съемки и несколько раз укусил ее за голову

Леопард напал на модель во время фотосессии в немецком городе Небра и укусил ее за голову

В немецком городе Небра, земля Саксония-Анхальт, леопард напал на 36-летнюю модель во время фотосессии в приюте, где содержатся ушедшие на пенсию животные — участники шоу и выставок. Об этом сообщает BBC News.

Согласно данным полиции, модель доставили в больницу на вертолете во вторник, 25 августа. Она получила серьезные травмы головы, когда зашла в вольер, где живут два леопарда — Трой и Парис. В материале немецкой газеты Bild пострадавшую называют Джессикой Лейдольф. Для чего ее снимали и кто организовал съемку — не сообщается.

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«Он (леопард) постоянно кусал меня за щеку, за ухо, за голову», — рассказала Лейдольф Bild.

Владелица приюта, 48-летняя Биргит Штахе, отказалась от комментариев. Согласно ее веб-сайту, она дрессировщица, содержит животных, принимавших участие в съемках и выставках. Оба леопарда когда-то снимались в рекламе Panasonic.

В августе местные ветеринары проверили условия, в которых содержатся животные, и оценили безопасность объекта. Группа по защите прав животных Peta отреагировала на нападение, призвав содержать диких кошек только в официальных зоозащитных центрах, где их нельзя использовать в коммерческих целях.

Власти расследуют нападение.

Ранее сообщалось, что мать спасла пятилетнюю дочь от напавшего на нее леопарда в индийской деревне Джунона вблизи города Чандрапур, штат Махараштра. Шокированная женщина вооружилась палкой и начала бить ею хищника.

