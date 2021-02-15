Леопард набросился на семейную пару

В индийском штате Карнатака леопард ранил семейную пару. Об этом сообщает издание The Hindu.

Хищник набросился на Шехар и Сумья Камат, когда те орошали поле около трех часов ночи. В результате мужчина получил перелом костей кисти руки. Женщина отделалась царапинами. После нападения зверь ретировался в кусты.

Сотрудники лесного ведомства, прибывшие на место происшествия, полагают, что леопард по-прежнему прячется в кустах. Звуки, которые доносятся из зарослей, позволяют предположить, что он либо ранен, либо пожирает добычу.

Специалисты, к которым присоединились два ветеринара, ждут, когда зверь покинет свое укрытие, чтобы подстрелить его усыпляющим дротиком и переместить в другое место.

Инцидент произошел в 30 километрах от фермы, где в начале апреля леопард и собака оказались на несколько часов заперты в тесном туалете. Позднее зверю удалось сбежать. Связан ли он с нападением в Карнатаке, пока неизвестно.