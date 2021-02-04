Леопарда и собаку на семь часов заперли в тесном туалете

В индийском штате Карнатака собака несколько часов просидела взаперти с леопардом и осталась жива. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в селе Билинеле, когда пес, за которым гнался леопард, попытался спрятаться от него в тесном уличном туалете. Зверь бросился за ним. Его хвост заметил местный житель и захлопнул за ним дверь туалета. Затем он запер ее на засов и вызвал полицию и сотрудников лесного ведомства.

Вскоре возле туалета собрались зеваки. Через щели было видно, что пойманный леопард уселся в одном углу, а собака устроилась в другом, стараясь держаться как можно дальше от хищника. Спасения пришлось ждать семь часов.

Сотрудники лесного департамента привезли сеть и дротики со снотворным, чтобы усыпить леопарда и отвезти его обратно в лес. План не сработал: зверь выскочил через крышу, порвал сеть и скрылся. Хотя собака осталась цела, она не сразу решилась выйти из туалета.

Ранее сообщалось, что подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Схватка с хищником длилась около 30 секунд.