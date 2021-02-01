Леопард растерзал прикованного цепями на ферме пенсионера

Леопард на ферме в индийской деревне Амрутпер, штат Гуджарат, растерзал прикованного цепями психически больного мужчину. Об этом сообщает издание Times of India.

Леопард убил 75-летнего Ману Савалию (Manu Savaliya) на территории фермы. По словам местных жителей, родственники приковали мужчину цепью, так как он страдал психическим заболеванием.

Представитель Департамента лесного хозяйства Аншуман Шарма (Anshuman Sharma) рассказал, что хищник съел некоторые части тела жертвы. «Тело направлено на вскрытие. Для поимки дикого животного в окрестностях деревни установлены клетки», — отметил Шарма.

В полиции проверяют заявления о том, что в момент гибели мужчина был на привязи. «Мы зафиксировали, что произошел несчастный случай. Если мы установим факт незаконного удержания человека, дело будет переквалифицировано, и произошедшее будет рассматриваться как преступление», — пояснил полицейский Нирлипт Рай (Nirlipt Rai).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра леопард-людоед за 35 дней убил 12 человек. Чтобы поймать хищника, лесной департамент штата провел одну из крупнейших операций в своей истории.