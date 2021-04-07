Леопард вышел из леса в город и ранил трех человек

Леопард вышел из леса в индийский город Джамму, союзная территория Джамму и Кашмир, и ранил трех человек. Об этом сообщает издание Down to Earth.

Во вторник, 6 апреля, департамент охраны дикой природы получил сообщение о том, что в парке Грин-Белт разгуливает взрослый леопард. «Мы поймали его к 14:00 и поместили в центр спасения животных. Леопард ранил трех человек, в том числе двоих сотрудников организации по охране дикой природы», — сказал руководитель подразделения охраны дикой природы Анил Кумар (Anil Kumar).

Он пояснил, что город окружен лесами, и хищник, по всей видимости, пришел оттуда. Вскоре после поимки его отвезут на безопасное расстояние и выпустят в дикую природу.

Места обитания леопардов разрушаются в результате деятельности человека, и хищники все чаще выходят в города.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш 11-месячная девочка погибла в результате нападения леопарда, который ранил еще пять человек. Животное поймали спустя сутки.