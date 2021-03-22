Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку

В индийском штате Мадхья-Прадеш 11-месячная девочка погибла в результате нападения леопарда, который ранил еще пять человек. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

10 марта леопарда заметили в городе Индаур. Сотрудники лесного департамента поставили ловушку с козой в качестве приманки, но зверю удалось скрыться.

Наутро хищник проник в жилой дом, укусил женщину, которая готовила еду, а затем ранил ее мужа, пытавшегося прогнать его палкой, пишет Republic TV. После этого леопард сбежал в строящийся дом и напал на ребенка.

Животное поймали спустя сутки. В операции участвовали 40 человек. Им удалось заблокировать леопарда в строящемся доме, набросить на него сеть и подстрелить дротиком с транквилизатором.

По сообщению NDTV, к тому времени пострадали еще три человека. Леопард успел ранить сторожа, сотрудника лесного ведомства и работника зоопарка.

Пойманного леопарда доставили в зоопарк. После обследования его вывезли в лес и отпустили

Через несколько дней пострадавшая девочка скончалась в больнице.

В декабре сообщалось о смерти леопарда, который больше месяца терроризировал окрестности Солапура и Ахмеднагара в индийском штате Махараштра. За 35 дней жертвами хищника стали 12 человек.