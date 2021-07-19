Женщина вооружилась палкой и спасла пятилетнюю дочь от леопарда

Мать спасла пятилетнюю дочь от напавшего на нее леопарда в индийской деревне Джунона вблизи города Чандрапур, штат Махараштра. Об этом сообщает News Track Live.

Арчана Мешрам (Archana Meshram) отправилась очищать дренаж рядом с деревней от зелени. Ее пятилетняя дочь Парджакта (Prajakta) стояла рядом с матерью.

Неожиданно леопард напал на девочку и зубами схватил ее голову. Шокированная женщина вооружилась палкой и начала бить ею хищника. В конце концов леопард отпустил ребенка, но напал на женщину.

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Арчане удалось спастись от нападавшей на нее крупной кошки, но леопард снова схватил девочку в зубы и попытался утащить ее.

Индианка гналась за леопардом и била его палкой до тех пор, пока хищник не бросил ребенка. После этого животное скрылось в лесу. Девочка получила глубокие раны на лице и голове, но осталась жива.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Суранаи, провинция Раджастхан, леопард стал жертвой расправы после нападения на ребенка. Селяне окружили животное и забили палками.