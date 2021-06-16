Леопард утащил спящую собаку с крыльца и попал на видео

Леопард в индийском городе Нашик, штат Махараштра, схватил спавшую на крыльце хозяйского дома собаку и утащил ее во тьму. На видео нападения обратило внимание The Sun.

На записи с камеры наблюдения видно, как, по всей видимости, беременная самка леопарда идет по дороге, протискивается через металлический забор и подходит к крыльцу частного дома.

Хищная кошка подходит к спящей собаке и обнюхивает ее в течение какого-то времени. Пес просыпается и начинает шевелиться. В этот момент леопард мгновенно вонзает зубы в шею животного, после чего уносит собаку в темноту.

После нападения на земле остались кровавые следы.

Неизвестно, сообщили ли владельцы похищенной собаки местным властям и будут ли приняты какие-либо меры по поводу бродящего в окрестностях леопарда.

Один из пользователей Twitter написал в комментариях к записи: «Этого не должно было случиться. Домашние собаки должны быть в доме». Другой отметил: «Вот что бывает, когда городская застройка вытесняет лес».

Ранее сообщалось, что в национальном парке Серенгети, Танзания, гид запечатлел смертельное нападение самки леопарда на детеныша антилопы гну. Голодная хищница неожиданно прыгнула на жертву, убила ее и утащила добычу под дерево, где отдыхал ее трехмесячный детеныш.