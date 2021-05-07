Редкий дальневосточный леопард вышел к дому россиян и попал на видео

Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому россиян в охранной зоне национального парка «Земля леопарда» в Приморье и попал на видео. Запись очевидцев опубликована на YouTube-канале ФГБУ «Земля леопарда».

На кадрах видно, как редкий леопард выходит из-за кустарника на дорогу. Также на фоне слышны голоса очевидцев, которые удивляются происходящему.

В сообщении на сайте нацпарка сказано, что повода для беспокойства нет. «За всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного его нападения на человека. Это самый мирный леопард в мире», — отметили специалисты.

Ранее в апреле на видео попали брачные игры «царской четы» дальневосточных леопардов в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье. Камеры запечатлели «свидание» краснокнижных дальневосточных леопардов Тайфуна и Бэри у пещеры.