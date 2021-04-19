Брачные игры краснокнижных леопардов попали на видео в Приморье

Брачные игры «царской четы» дальневосточных леопардов попали на видео в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье. Запись с фотоловушки опубликована на YouTube-канале ФГБУ «Земля леопарда», под управлением которого находится заповедник.

В нацпарке отметили, что камеры запечатлели «свидание» краснокнижных дальневосточных леопардов Тайфуна и Бэри у пещеры.

«Два пятнистых хищника явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду. Сначала из кадра удаляется Бэри, а затем за ней следует ее кавалер. Оба леопарда являются старожилами и уже известны широкой общественности», — объяснили сотрудники «Земли леопарда».

Ученые не раз фиксировали встречи пары, после одной из них у Бэри появились котята. По их словам, брачные игры — основная причина, по которой взрослые самец и самка леопарда могут находиться вместе.

Ранее в апреле а глазах у туристов в южноафриканском национальном парке Пиланесберг антилопы гну убежали от леопарда и стали добычей львов. Кадры, снятые очевидцем, были опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube. Хищник подкрался к стаду парнокопытных и бросился за ними. Гну пустились наутек и не заметили, что бегут к стае львов, приближающейся с другой стороны.