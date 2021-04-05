Зоопарк уличили в демонстрации собаки вместо льва

В китайской провинции Сычуань владельцы зоопарка выдавали за льва золотистого ретривера. Об этом сообщает портал AsiaOne.

На подмену обратил внимание местный житель Тан, который приехал в зоопарк с ребенком. «Сначала мы подумали, что зашли не туда. Но после того, как мы обошли клетку, мы поняли, что это именно то место, где должен быть лев», — возмутился китаец. Он показал на видео, что в вольере с изображением и описание животного из семейства кошачьих сидела собака. «Это африканский лев? Он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает», — иронизировал мужчина.

По словам сотрудника зоопарка, ошибка произошла из-за перемещения животных. Он заверил, что с клетки, где раньше находился лев, не успели снять табличку. При этом ретривер оказался питомцем владельца зоопарка и, по всей видимости, попал в клетку случайно.

Однако Тан не поверил разъяснениям зоопарка. Он отметил, что на всей территории не было львов, хотя зоопарк акцентировал внимание на это животное во время продажи билетов.

Похожая ситуация произошла в Китае в 2013 году. Тогда зоопарк в города Лохэ уличили в демонстрации посетителям под видом льва собаки. Выяснилось, что за решеткой на самом деле сидит тибетский мастиф. Также оказалось, что в вольере, предназначенном для леопарда, находилась лиса, а в волчьей клетке — собака.