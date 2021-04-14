Антилопы гну убежали от леопарда к львам и стали их добычей

На глазах у туристов в южноафриканском национальном парке Пиланесберг антилопы гну убежали от леопарда и стали добычей львов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам 43-летнего гида Родни Номбекана (Rodney Nombekana), он заметил леопарда, когда наблюдал за зебрами и антилопами гну, утоляющими жажду на водопое. Хищник подкрался к стаду парнокопытных и бросился за ними. Гну пустились наутек и не заметили, что бегут к стае львов, приближающейся с другой стороны.

Все произошло очень быстро. Стадо прибежало прямо ко львам, и те поймали двух молодых антилоп. Гну сопротивлялись изо всех сил, но к несчастью для них все кончилось львиным пиршеством Родни Номбекана

Национальный парк Пиланесберг располагается в ЮАР в 122 километрах от города Претория. В парке живут около 50 львов, 30 леопардов, 220 слонов, а также гепарды, носороги, гиены и другие животные.

В 2018 году сообщалось, что фотограф Инго Герлач снял переправу огромного стада антилоп гну через реку Мара в Кении. Животные мигрировали из саванн Серенгети в Танзании на пастбища заповедника Масаи-Мара в Кении.