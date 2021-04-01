Лев за семь часов откопал из-под земли хитрого кабана

Туристы стали свидетелями нападения льва на бородавочника в кенийском национальном парке Масаи-Мара. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Во время посещения парка 24-летний инженер Сухаиб Алви (Suhaib Alvi) из Найроби заметил льва, увлеченного нехарактерным для этих зверей делом: он рыл землю. Как выяснилось, хищник пытался добраться до 75-килограммового бородавочника, который укрылся от него в норе.

В итоге упорство было вознаграждено. Лев потратил семь часов, но откопал хитрого кабана, который немедленно стал его добычей.

Бородавочники часто ночуют в строениях термитов или в норах трубкозубов, которые по ночам уходят искать пищу. Кроме того, они могут занимать пещеры дикобразов или рыть собственные.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском парке Крюгера гиена отвлекла леопарда, который поймал бородавочника. Пока они выясняли отношения, кабан сумел удрать.