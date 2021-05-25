Смертельное нападение голодного леопарда на антилопу гну попало на видео

В Национальном парке Серенгети, Танзания, гид запечатлел смертельное нападение самки леопарда на детеныша антилопы гну. Видео с животными опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

36-летний экскурсовод Фрэнсис Киджази (Francis Kijazi) ехал по парку с туристом, когда заметил в полукилометре от дороги притаившегося на дереве леопарда. Они остановились и около 40 минут фотографировали хищницу. Вскоре мимо дерева прошел уставший и страдавший от жажды детеныш антилопы гну, который, вероятно, потерял мать во время сезонной миграции.

Самка леопарда заметила отбившееся от стада животное и слезла с дерева. Она незаметно подкралась к антилопе и около пяти минут выжидающе наблюдала за ней. Затем голодная хищница неожиданно прыгнула на жертву, убила ее и утащила добычу под дерево, где отдыхал ее трехмесячный детеныш.

Национальный парк Серенгети граничит с расположенным в Кении заповедником Масаи-Мара, который выступает продолжением парка. Одна из особенностей парка Серенгети и близлежащих заповедников — ежегодная миграция животных.

В засушливый период октября и ноября более чем миллион антилоп гну и около 220 тысяч зебр перемещаются с северных холмов на южные равнины, где в это время идут непродолжительные тропические дожди. Затем с наступлением дождливого сезона в апреле-июне животные мигрируют на запад и север. В пути гибнет много зверей, но и рождается примерно четверть миллиона детенышей.