В кенийском заповеднике Масаи-Мара фотограф запечатлел на камеру, как голодный крокодил вспорол живот убегающей от него зебре. На произошедшее обратил внимание таблоид The Sun.

Уникальные кадры с животными принадлежат фотографу дикой природы — 33-летнему Шазмину Хуссейну Банку (Shazmeen Hussein Bank). «Это случилось в ноябре, когда мы прятались на берегу реки Мара. Казалось, несколько зебр хотели перебраться на другой берег. Они подошли к водоему и принялись пить. Внезапно я увидел в воде крокодила», — рассказывает он.

По словам фотографа, одна из зебр находилась по шею в реке и почти не имела шансов на выживание. Зебра бросилась в сторону берега, но крокодил успел вцепиться в ее живот. Несмотря на смертельную рану и свисающие из живота органы, она смогла добежать до суши.

«Она будто преподала жизненный урок: нужно всегда бороться до конца, — отметил Банк. — На следующее утро ее уже там не было. Она стала едой для других зверей».

Банк сомневался, стоит ли публиковать серию фотографий, на которых видно внутренние органы зебры. В итоге он все же решился показать реалии дикой природы. «Это природа. Здесь все по-настоящему», — подчеркнул он.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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