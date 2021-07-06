Толпа расправилась с напавшим на ребенка леопардом

В индийской деревне Суранаи, провинция Раджастхан, леопард стал жертвой жестокой расправы после нападения на ребенка. Об этом сообщает издание The Times of India.

Селяне окружили животное и забили палками в понедельник, 5 июля. Помешать толпе не смогли даже прибывшие на место происшествия сотрудники лесной службы и полицейские.

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Сообщается, что молодой леопард вышел из леса и прятался в пшеничном поле, где его заметили местные жители. Когда его окружили, он бросился на преследователей и ранил мальчика. После этого люди набросились на животное и убили его.

Как заявил лесничий Бхиварам Чоудхари (Bhivaram Choudhary), селяне не дали леопарду возможности убежать обратно в лес.

В свою очередь жители деревни заявили, что дикие звери в регионе являются постоянной угрозой для людей и особенно детей. «Лесная служба должна обеспечить животным нормальную жизнь в лесах, чтобы они не подходили близко к поселениям в поисках еды», — сказал один из селян.

Ранее сообщалось, что леопард в индийском городе Нашик, штат Махараштра, утащил спавшую на крыльце хозяйского дома собаку. На записи с камеры наблюдения видно, как хищник хватает пса.