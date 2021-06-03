Разъяренная тигрица убила маленького леопарда и попала на видео

В Индии взрослая тигрица убила леопарда, весящего в четыре раза меньше нее. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Сцену запечатлели в тигрином заповеднике Сариска в индийском штате Раджастхан. По словам автора видео, тигрица подпрыгнула на три метра в высоту, чтобы схватить маленького леопарда, который прятался в ветках дерева.

Леопард упал на землю, и между хищниками завязался неравный поединок, завершившийся победой тигрицы, — она сломала противнику шею, утащила тело за дорогу и скрылась. Позже рейнджеры парка сообщили, что нашли тело леопарда не съеденным.

Тигры не охотятся на леопардов ради еды, но могут убивать других хищников, если почувствуют угрозу.

Сариска — индийский национальный парк площадью 492 квадратных километра. Он расположен в округе Алвар штата Раджастхан в 200 километрах от Дели. В парке встречаются бенгальская кошка, леопард, камышовый кот, каракал и другие животные.

Ранее сообщалось, что в Китае тигры убили смотрителя и сбежали из зоопарка. Поскольку животных не удалось приманить и вернуть обратно, их пришлось застрелить.