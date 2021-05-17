Тигр сбежал от хозяина и неделю гулял по городу

В американском городе Хьюстон, столице штата Техас, тигр по кличке Индия сбежал от хозяина и неделю бродил по городу. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что животное заметили еще на прошлой неделе. Горожане сняли на камеру, как зверь бродил по палисадникам и улицам. Тогда животное увидел полицейский и направил на него пистолет. Мужчина, заметивший это, подошел к тигру, поцеловал его, погрузил в машину и уехал, несмотря на требование полицейского остановиться.

Позднее выяснилось, что это был владелец тигра, Виктор Куэвас, осужденный в 2017 году за убийство, и выпущенный под залог. Он отрицал, что был хозяином дикой кошки, утверждая, что ухаживал за тигром несколько месяцев. Мужчина незаконно держал у себя редкого зверя — по законам города, такое животное нельзя содержать в частном доме. В настоящее время американец находится под стражей.

Индию же решили перевести на специальное ранчо, где тигр сможет свободно гулять. Его уже доставили туда в специальной клетке.

Ранее офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами (Praveen Angusamy) опубликовал видео, как тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско.