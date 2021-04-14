Тигр растерзал зашедшего на его территорию фермера в индийском заказнике Дадва Тайгер, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание The Statesman.

Зашедший в буферную зону заказника 45-летний фермер Ом Пракаш (Om Prakash) погиб в результате нападения тигра. Тело мужчины было найдено в воскресенье, 11 апреля.

Это уже шестой случай гибели человека в результате нападения тигров за последние полгода.

В случае с Пракашем тигр не обглодал его тело, что позволяет предположить, что это не был тигр-людоед.

Окружной офицер Индийской лесной службы Анил Патель (Anil Patel) рассказал, что жителей близлежащей деревни предостерегли от посещения леса после того, как в фотоловушки попала тигрица с детенышами.

«Жители деревни даже попытались противостоять нашим сотрудникам, которые запретили им ходить в лес. После этого мы взяли с них расписки, что они могут посещать лес на свой страх и риск», — заявил он.

Ранее сообщалось, что тигр растерзал оставшуюся в одиночестве 15-летнюю девочку в поле вблизи индийского города Асифабад, штат Телангана. Она осталась одна в поле, пока двое ее братьев отправились за водой к ручью.