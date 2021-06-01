Встреча тигра и слона попала на видео

Лежащий на пути слона тигр в последний момент решил уступить ему дорогу. На ролик с встречей животных обратило внимание издание Hindustan Times.

Видео опубликовала в Twitter актриса Диа Мирза (Dia Mirza) в пятницу, 28 мая. «Смотрите, что будет в конце!», — написала Мирза. Она отметила, что разыскивает автора ролика.

На двадцатисекундной записи видно, что тигр лежит на пути у слона. Когда слон подходит ближе, тигр поворачивается к нему. Неожиданно хищная кошка вскакивает и стремительно убегает в кусты, освободив дорогу слону.

Видео стало вирусным в соцсетях. Оно набрало 92 тысячи просмотров и более 4,2 тысячи лайков. Некоторые пользователи выражали удивление увиденным, другие отмечали, что это пример мирного сосуществования.

Ранее сообщалось, что в Индии внезапно появившийся из-под воды крокодил огрызнулся на гепарда и испортил ему водопой. Испуганная большая кошка резко подпрыгнула, перепрыгнула через крокодила на середину пруда, поспешно ретировалась на берег и скрылась из вида.