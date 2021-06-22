Лев устроил засаду на леопарда и попал на видео

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Самец льва устроил засаду и напугал леопарда в национальном парке Крюгера в ЮАР. Видео с животными опубликовано на Youtube-канале Kruger Sightings.

36-летний Ахмед Лахер (Ahmed Laher) и Шаида Сайед (Shaida Sayed) сняли животных на видео во время сафари.

Самец льва заметил леопарда с расстояния километра и медленно подобрался к нему. «Во время утренней поездки мы увидели самку леопарда, которая отдыхала под деревом. Мы сидели и наблюдали за ней около 20 минут. В конце концов, она поднялась и стала высматривать что-то впереди», — рассказал Лахер.

Пассажиры еще одного автомобиля заметили, что к леопарду направляется крупный лев, но на тот момент он был достаточно далеко. Леопард высматривал импалу и не знал, что и сам стал объектом преследования.

Через 15 минут лев подошел ближе, Лахер и Сайед увидели его. «В этот момент мы поняли, что необходимо сидеть очень тихо и наблюдать, что произойдет дальше», — заявил Лахер.

Лев подбирался все ближе и ближе к леопарду. В конце концов, он сделал бросок, но реакция самки леопарда оказалась быстрее, и она смогла ретироваться в считанные секунды. Она взбежала на холм и вскарабкалась на дерево, что дало ей преимущество. Лев не смог добраться до нее.

Лахер отметил, что лев долго дремал под деревом в ожидании, пока леопард спустится оттуда, но в конце концов устал ждать и ушел.

Ранее сообщалось, что на глазах у туристов в южноафриканском национальном парке Пиланесберг антилопы гну убежали от леопарда. Они не заметили, что бегут к стае львов, приближающейся с другой стороны, и стали их добычей.