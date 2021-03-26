Самка редчайшего леопарда с тремя котятами попала на видео

Самка редчайшего дальневосточного леопарда с тремя детенышами в Приморском крае попала на видео. Запись с фотоловушек опубликовал национальный парк «Земля леопарда» на своем сайте.

На кадрах видно, как самка леопарда и котята лежат на возвышенности. Затем мать видит кого-то неподалеку и уходит, после чего детеныши также замечают животное и наблюдают за происходящим за кадром.

«Котята не выглядят испуганными — они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь. Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу — оленя или косулю — и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника», — объяснили специалисты.

Ранее ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье показали уникальные кадры вскармливания детенышей ларги (дальневосточной нерпы) сразу тремя самками. На опубликованных кадрах три нерпы лежат недалеко друг от друга на побережье и кормят детенышей. В это время самцы лежат рядом и охраняют их.