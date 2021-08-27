Пес спас хозяев от разъяренного дикого слона ценой собственной жизни

Собака погибла в схватке со слоном и спасла хозяев в индийском штате Керала

В индийском округе Идукки, штат Керала, собака вступила в схватку с диким разъяренным слоном и спасла семью хозяев ценой собственной жизни. Об этом сообщает Daily Star.

В конце августа слон пытался проникнуть на территорию окруженного забором из колючей проволоки участка, на котором жила семья из пяти человек. Животное застряло в заборе и разозлилось, предположительно, из-за боли вонзившейся в его тело проволоки. Вскоре разъяренный слон сломал забор и ворвался на участок.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Слон направился к людям, но пес по кличке Томми остановил его. Несмотря на то что противник во много раз превышал ее размеры, собака бросилась на слона и укусила его за ногу, тем самым разозлив его еще больше. Дикое животное пыталось задушить Томми хоботом и пронзило его живот острыми бивнями. В ответ псу удалось поцарапать глаз слона, после чего тот отпустил его и ушел.

Томми получил тяжелые травмы, прожил несколько дней после схватки и скончался 26 августа, в День благодарности собаке.

Ранее сообщалось, что собака породы хаски в городе Тайпин в Малайзии ценой своей жизни спасла семью от смертельно ядовитой кобры. Он нанес змее серьезное ранение, но был укушен.