Женщина попала в аварию с сыном, спасла его и лишилась ноги

Жительница английского города Уолласи спасла сына от гибели в ДТП и лишилась ноги

24-летняя Руби Фланаган из английского города Уолласи, графство Мерсисайд, попала в ДТП с сыном, спасла ребенка и лишилась правой ноги. Об этом сообщает Daily Mirror.

В понедельник, 16 августа, Фланаган вместе с пятимесячным сыном Леоном и его няней отправилась в магазин. Британка планировала отучить ребенка от молочной смеси и шла выбирать продукты, из которых собиралась готовить ему еду. Они переходили дорогу, когда Фланаган заметила несущуюся на нее и сына машину.

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Женщина инстинктивно отбросила ребенка в попытке спасти его, а сама оказалась зажата между двумя автомобилями. Сотрудники магазина бросились на помощь британке и вызвали службу спасения и скорую помощь. Пока спасатели были в пути, один из работников магазина перебинтовал ее ноги, чтобы остановить кровотечение.

Британку доставили в больницу по воздуху. Врачам пришлось ампутировать ей правую ногу. Сын женщины не получил серьезных травм.

«Когда Руби очнулась, она начала беспокоиться, как она теперь будет выплачивать ипотеку, оплачивать счета и ухаживать за ребенком. Она планировала выйти из декретного отпуска и вернуться на работу в сентябре, но теперь не сможет», — сказала золовка Фланаган Челси Кларк.

Сожитель пострадавшей британки тоже не сможет работать в ближайшее время, поскольку ему нужно ухаживать за сыном. Кларк решила помочь родственникам и открыла сбор средств в помощь семье и на реабилитацию Фланаган. На момент написания новости было собрано 45,5 тысячи фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка. После удаления ноги беременность женщины протекала без осложнений, однако Тернер долго восстанавливалась и училась жить по-новому.