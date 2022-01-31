Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой

Военнослужащий в подмосковной части погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Подробности гибели в понедельник, 31 января, раскрыли в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ЗВО, утром 31 января в комнате для хранения оружия контрактник допустил грубое нарушение при обращении с оружием, в результате чего был произведен выстрел.

Смертельное ранение получил находившийся рядом сослуживец

Командование воинской части по данному факту проводит проверку. Как следует из сообщений Telegram-каналов, инцидент произошел в воинской части № 51980 (городской округ Мытищи).

Стрелок хотел напугать сослуживца

Относительно того, как именно погиб военнослужащий в подмосковной воинской части, на данный момент есть несколько версий. Одну из них приводит Telegram-канал 112.

По данным источников канала, стрелком оказался 45-летний старшина Магомед О., который смертельно ранил 25-летнего срочника Владислава В.

По словам старшины, он случайно выстрелил в сослуживца, попытавшись напугать его. Стрелок служил в воинской части № 51890 больше 20 лет и 31 января должен был сопровождать срочника в поездке за секретной документацией.

Одной из версий трагедии стала игра с пистолетом

Другую версию трагедии приводит Telegram-канал Shot. По данным канала, стрелок Магомед О. — не старшина, а старший прапорщик, ему 46 лет. Якобы он получил пистолет для поездки в качестве сопровождающего за секретной документацией. На выходе из подразделения Магомеду встретилась группа срочников.

В этот момент старший прапорщик стал играть с пистолетом, который не стоял на предохранителе, в результате чего произошел выстрел

Пуля попала в голову 25-летнему ефрейтору Владиславу В., который собирался в госпиталь из-за больного уха. Ранение оказалось смертельным.

Между тем по версии Telegram-канала Mash, срочник Владислав В. получил смертельное ранение в комнате вооружения. Как уточняет канал, воинская часть, в которой погиб военнослужащий, находится в подмосковной деревне Троице-Сельцо.